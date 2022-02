Guerra in Ucraina, Sergej Lavrov parla di dialogo: possibile solo se Ucraina “depone le armi” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo due giorni di spari, bombe e chiusura, Mosca parla di dialogo. Nello specifico parla di dialogo con l’Ucraina, e della ferma volontà di evitare un’occupazione -e mentre lo dice, i carri armati russi stanno attraversando Kiev. Sergej Lavrov, ministro degli esteri russo, ha parlato con toni severi in conferenza stampa ed ha addirittura detto che una deposizione delle armi da part dei Kiev potrebbe portare ad un dialogo. Questo dialogo a sua volta potrebbe portare al raggiungimento di un accordo. Lavrov, l’intenzione di Mosca è “smilitarizzare e de-nazificare” Lavrov e Mosca insistono: nessuno vuole occupare ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo due giorni di spari, bombe e chiusura, Moscadi. Nello specificodicon l’, e della ferma volontà di evitare un’occupazione -e mentre lo dice, i carri armati russi stanno attraversando Kiev., ministro degli esteri russo, hato con toni severi in conferenza stampa ed ha addirittura detto che una deposizione delleda part dei Kiev potrebbe portare ad un. Questoa sua volta potrebbe portare al raggiungimento di un accordo., l’intenzione di Mosca è “smilitarizzare e de-nazificare”e Mosca insistono: nessuno vuole occupare ...

Advertising

TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - GiromRoma : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco si è recato oggi presso la sede dell’Ambasciata della #FederazioneRussa presso la Santa Sede, in via del… - ACMilanFan24 : RT @patrickzaki1: Dobbiamo stare attenti nel nostro discorso e nel nostro linguaggio mentre affrontiamo la notizia dell'attacco russo all'#… -