Giornata mondiale della Lingua Latina, evento il 7 e 8 aprile. Corso aggiornamento per docenti, PCTO per studenti (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC), con il patrocinio dell’UNESCO e del Ministero dei Beni Culturali, organizza la II edizione della Giornata mondiale della Lingua Latina, che intende contribuire alla preservazione del patrimonio culturale della Lingua Latina e alla sua diffusione presso la popolazione studentesca. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC), con il patrocinio dell’UNESCO e del Ministero dei Beni Culturali, organizza la II edizione, che intende contribuire alla preservazione del patrimonio culturalee alla sua diffusione presso la popolazione studentesca. L'articolo .

Advertising

Pontifex_it : Ho scelto come tema per la prossima Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato “Costruire il futuro con i migra… - vaticannews_it : #25febbraio Doppio Click accende i riflettori sulla Giornata Mondiale della Commedia dell’#Arte. Un'occasione per r… - ItalyMFA : Giornata mondiale #risparmioenergetico e stili di vita sostenibili | Con il Premio #Farnesinaverde ?? incoraggiamo a… - orizzontescuola : Giornata mondiale della Lingua Latina, evento il 7 e 8 aprile. Corso aggiornamento per docenti, PCTO per studenti - clamar65 : RT @KitemuoT: E visto che stiamo ancora nelle 24h, aggiungo l'ultima perla della giornata. Anche in Spagna sono passate in TV immagini di… -