F1, risultati Test Barcellona: Russell completa al comando la mattinata del day-3. Verstappen impressiona, Leclerc chiude 4° (Di venerdì 25 febbraio 2022) Mercedes detta il passo con George Russell a metà del terzo giorno di Test in quel di Barcellona per quanto riguarda il Mondiale F1 2022. Il britannico ha fermato il cronometro in 1.19.233, una prestazione firmata con la mescola C5 (la più morbida presente). La casa di Stoccarda è stata l’unica ad utilizzare questo treno di gomme, una scelta non copiata da Red Bull, McLaren e Ferrari. impressiona in ogni caso il tempo del costruttore austriaco con l’olandese Max Verstappen, secondo con il crono di 1.19.756. Non conosciamo i carichi di benzina, ma il #1 del gruppo è stato in grado di fermarsi a soli 5 decimi dal rivale nonostante la ‘C3’ (media). Terzo tempo, con la medesima gomma di Russell, per il tedesco Sebastian Vettel. Il portacolori di Aston Martin ha concluso anticipatamente la ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) Mercedes detta il passo con Georgea metà del terzo giorno diin quel diper quanto riguarda il Mondiale F1 2022. Il britannico ha fermato il cronometro in 1.19.233, una prestazione firmata con la mescola C5 (la più morbida presente). La casa di Stoccarda è stata l’unica ad utilizzare questo treno di gomme, una scelta non copiata da Red Bull, McLaren e Ferrari.in ogni caso il tempo del costruttore austriaco con l’olandese Max, secondo con il crono di 1.19.756. Non conosciamo i carichi di benzina, ma il #1 del gruppo è stato in grado di fermarsi a soli 5 decimi dal rivale nonostante la ‘C3’ (media). Terzo tempo, con la medesima gomma di, per il tedesco Sebastian Vettel. Il portacolori di Aston Martin ha concluso anticipatamente la ...

Advertising

News24_it : F1, test a Barcellona: in diretta live risultati e tempi della 3^ giornata al Montmeló - Sky Sport - ImpieriFilippo2 : RT @motorboxcom: #F1testing se non lo state ancora facendo, seguiteci live da #Barcellona! Qui il link per non perdervi neanche un minuto d… - motorboxcom : #F1testing se non lo state ancora facendo, seguiteci live da #Barcellona! Qui il link per non perdervi neanche un m… - infoitsport : F1, test a Barcellona, terzo giorno: in diretta tempi e risultati - lebbrosario : Sono usciti i risultati del test aziendale anonimo. Ha partecipato il 46% fascia di età over 40 principalmente do… -