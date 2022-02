Campania, indice di contagio sotto al 10%: calano drasticamente i ricoveri in area medica (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sono 3.536 i nuovi positivi in Campania su 35.540 tamponi processati (di cui 22.331 antigenici e 13.209 molecolari) nelle ultime 24 ore. Le persone che hanno scoperto di essere positive al Covid-19 dopo essersi sottoposte al tampone molecolare sono 830; quelle invece che hanno effettuato i test antigenici, e che hanno dato esito positivo, sono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sono 3.536 i nuovi positivi insu 35.540 tamponi processati (di cui 22.331 antigenici e 13.209 molecolari) nelle ultime 24 ore. Le persone che hanno scoperto di essere positive al Covid-19 dopo essersiposte al tampone molecolare sono 830; quelle invece che hanno effettuato i test antigenici, e che hanno dato esito positivo, sono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

mattinodinapoli : Covid in Campania, 3.536 casi e nove morti: l'indice di contagio cala al 9,95%, ancora giù i ricoveri - T7TorreSette : #Coronavirus #Campania, il bollettino del 25 febbraio 2022: poco più di 3.500 nuovi contagi e 9 decessi. In calo ri… - ArpaCampania : Indice di qualità dell'#aria registrato giovedì #24febbraio in #Campania. Clicca per espandere la mappa aggiornata… - mattinodinapoli : Covid in Campania, 4.252 casi e 15 morti: indice di contagio all'11,28%, ancora giù i ricoveri - ArpaCampania : Indice di qualità dell'#aria registrato mercoledì #23febbraio in #Campania. Clicca per espandere la mappa aggiornat… -