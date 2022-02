Atp Dubai 2022: Rublev batte Hurcacz e scrive sulla telecamera “No war please” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Andrey Rublev ha sconfitto il polacco Hubert Hurcacz al termine di un’incredibile battaglia di tre set durata quasi due ore e mezza. Il campione russo si è regalato la finalissima al torneo Atp 500 di Dubai 2022 (hard), dove se la vedrà contro uno tra il ceco Vesely o il canadese Shapovalov. Attimi di grande commozione alla fine dell’incontro. Il moscovita, infatti, ha scritto sulla telecamera un messaggio molto significativo: “No war please”. Rublev, anche nei giorni scorsi, ha sempre manifestato il suo distacco nei confronti della decisione del suo Paese di dichiarare guerra all’Ucraina. Questo pomeriggio, sul campo centrale emirato, lo ha ribadito ancora di più. La scritta di Andrey #Rublev sulla ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Andreyha sconfitto il polacco Hubertal termine di un’incredibile battaglia di tre set durata quasi due ore e mezza. Il campione russo si è regalato la finalissima al torneo Atp 500 di(hard), dove se la vedrà contro uno tra il ceco Vesely o il canadese Shapovalov. Attimi di grande commozione alla fine dell’incontro. Il moscovita, infatti, ha scrittoun messaggio molto significativo: “No war”., anche nei giorni scorsi, ha sempre manifestato il suo distacco nei confronti della decisione del suo Paese di dichiarare guerra all’Ucraina. Questo pomeriggio, sul campo centrale emirato, lo ha ribadito ancora di più. La scritta di Andrey #...

