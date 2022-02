Ucraina, Letta a sit - in ambasciata Russia: unità contro follia Putin (Di giovedì 24 febbraio 2022) "E' fondamentale che gli europei stasera siano uniti, perché l'unico modo per battere Putin è l'unità del mondo libero contro la follia di Putin e noi dobbiamo essere i primi a dimostrare che siamo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) "E' fondamentale che gli europei stasera siano uniti, perché l'unico modo per battereè l'del mondo liberoladie noi dobbiamo essere i primi a dimostrare che siamo ...

Advertising

fabiorampelli : - Crisi Russia-Ucraina - Caro bollette - Crisi economica - Pandemia e post pandemia. Ma no, per il segretario del… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Draghi: al lavoro con gli alleati europei e della Nato per una risposta immediata. Per Di Maio l'operazio… - riotta : Letta alza il tono a sinistra contro la guerra di Putin: bene. Ora tocca al governo #Draghi schierare l'Italia cont… - remiromi1 : RT @unoscribacchino: Mentre Enrico Letta esprime solidarietà alla comunità ucraina presente in Italia, Lucia Annunziata sente la necessità… - salapipo : RT @unoscribacchino: Mentre Enrico Letta esprime solidarietà alla comunità ucraina presente in Italia, Lucia Annunziata sente la necessità… -