Ucraina, Kiev: decine di soldati ucraini uccisi da raid aerei (Di giovedì 24 febbraio 2022) "decine di militari ucraini sono morti, principalmente per gli attacchi aerei e missilistici nella mattinata". Dal governo di Kiev arrivano i primi bilanci sul campo dopo l'invasione da parte della ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) "di militarisono morti, principalmente per gli attacchie missilistici nella mattinata". Dal governo diarrivano i primi bilanci sul campo dopo l'invasione da parte della ...

