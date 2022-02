Ucraina, i nostri militari devono partire se l’Italia viene coinvolta? Le regole (Di giovedì 24 febbraio 2022) La guerra tra Russia e Ucraina sta spaventando il mondo intero, ma soprattutto ovviamente l’Unione Europea e quindi anche l’Italia. E in queste ore si sta cercando anche di fare chiarezza su chi dovrebbe partire dalla nostra nazione, nel caso in cui le cose dovessero degenerare e dunque dovessimo essere coinvolti in prima linea. E sono anche stati diffusi i casi di esenzione per i nostri connazionali. A chiarire tutto ci pensa indubbiamente l’articolo 52 della Costituzione della Repubblica. Per quanto riguarda questo articolo, “l’arruolamento in Italia quindi, si divide in obbligatorio e volontario, ambo le fattispecie sono previste e normate dal predetto codice. Per quanto riguarda il servizio di leva il nuovo codice limita l’operatività della coscrizione obbligatoria, o meglio la sua attuazione, alle condizioni ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) La guerra tra Russia esta spaventando il mondo intero, ma soprattutto ovviamente l’Unione Europea e quindi anche. E in queste ore si sta cercando anche di fare chiarezza su chi dovrebbedalla nostra nazione, nel caso in cui le cose dovessero degenerare e dunque dovessimo essere coinvolti in prima linea. E sono anche stati diffusi i casi di esenzione per iconnazionali. A chiarire tutto ci pensa indubbiamente l’articolo 52 della Costituzione della Repubblica. Per quanto riguarda questo articolo, “l’arruolamento in Italia quindi, si divide in obbligatorio e volontario, ambo le fattispecie sono previste e normate dal predetto codice. Per quanto riguarda il servizio di leva il nuovo codice limita l’operatività della coscrizione obbligatoria, o meglio la sua attuazione, alle condizioni ...

