Ucraina: Draghi, 'ambasciata a Kiev aperta e operativa, anche a tutela duemila italiani' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "La nostra ambasciata a Kiev è aperta, pienamente operativa e mantiene i rapporti con le Autorità ucraine, in stretto coordinamento con le altre Ambasciate, anche a tutela dei circa 2000 italiani residenti. L'ambasciata resta in massima allerta, pronta ad adottare ogni necessaria decisione". Così il premier Mario Draghi nelle dichiarazioni alla stampa rilasciate al termine del Consiglio dei ministri. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "La nostra, pienamentee mantiene i rapporti con le Autorità ucraine, in stretto coordinamento con le altre Ambasciate,dei circa 2000residenti. L'resta in massima allerta, pronta ad adottare ogni necessaria decisione". Così il premier Marionelle dichiarazioni alla stampa rilasciate al termine del Consiglio dei ministri.

