Studio Battaglia: la serie tv andrà in onda su Rai 1 dal 15 marzo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Studio Battaglia, tratta dalla serie originale 'The Split' e prodotta da Palomar con Tempesta in collaborazione con Rai Fiction, andrà in onda su Rai 1 dal 15 marzo. Studio Battaglia andrà in onda in prima serata alle 21.25 su Rai1 il 15 marzo: la serie tv è un adattamento italiano del legal dramedy di successo intitolato The Split e racconta le storie di uno degli studi legali più famosi di Milano nonché le vicende della famiglia Battaglia, composta da quattro donne: avvocate, madri, figlie, mogli, sorelle, alle prese ogni giorno con il lavoro che spesso si intreccia con la loro vita privata. La serie, scritta da Lisa Nur Sultan e diretta da Simone ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 24 febbraio 2022), tratta dallaoriginale 'The Split' e prodotta da Palomar con Tempesta in collaborazione con Rai Fiction,insu Rai 1 dal 15inin prima serata alle 21.25 su Rai1 il 15: latv è un adattamento italiano del legal dramedy di successo intitolato The Split e racconta le storie di uno degli studi legali più famosi di Milano nonché le vicende della famiglia, composta da quattro donne: avvocate, madri, figlie, mogli, sorelle, alle prese ogni giorno con il lavoro che spesso si intreccia con la loro vita privata. La, scritta da Lisa Nur Sultan e diretta da Simone ...

Advertising

cinefilosit : #StudioBattaglia: la nuova fiction RAI dal 15 Marzo - Think_movies : “Studio Battaglia”: in prima serata su Rai 1 dal 15 marzo l’adattamento del legal dramedy “The Split”… - CorneliaHale94 : @Baccotvnews Si ma quindi rinviato anche avvocato malinconico (di nuovo) e studio battaglia parte il 15/03 come da… - Baccotvnews : @CorneliaHale94 Sono due fiction differenti Letizia Battaglia e Studio Battaglia. - Baccotvnews : @CorneliaHale94 Noi e Montalbano in replica la domenica, tra le due la replica di Rita Levi, lun Sopravvissuti e Le… -