Spalletti in conferenza: “Insigne fischiato per un motivo, vi spiego. Xavi più bravo di me” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, è intervenuto nella sala stampa dal ventre dello stadio Diego Armando Maradona dopo l’eliminazione dall’Europa League in favore del Barcellona. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione: Una sconfitta che può avere ripercussioni?: “Non so. Questo bisogna valutarlo, però bisogna anche essere obiettivi. Al di là qualche episodio in cui potevamo fare qualcosa di diverso, loro sono molto più forti di noi. Poi ci possono essere anche i dettagli: gli infortunati, quelli che sono a disposizione, quelli che sono reduci da infortuni. Sono complicazioni che vanno ad aggravare questa differenza che si è evidenziata. Sono realista e Xavi questa sera è stato superiore: io sono stato inferiore a lui e gli faccio i complimenti. Andrò a riprendere in mano il livello di calcio che andrò a giocare e che posso fare ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano, è intervenuto nella sala stampa dal ventre dello stadio Diego Armando Maradona dopo l’eliminazione dall’Europa League in favore del Barcellona. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione: Una sconfitta che può avere ripercussioni?: “Non so. Questo bisogna valutarlo, però bisogna anche essere obiettivi. Al di là qualche episodio in cui potevamo fare qualcosa di diverso, loro sono molto più forti di noi. Poi ci possono essere anche i dettagli: gli infortunati, quelli che sono a disposizione, quelli che sono reduci da infortuni. Sono complicazioni che vanno ad aggravare questa differenza che si è evidenziata. Sono realista equesta sera è stato superiore: io sono stato inferiore a lui e gli faccio i complimenti. Andrò a riprendere in mano il livello di calcio che andrò a giocare e che posso fare ...

