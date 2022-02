Situazione Ucraina, Lucescu: “Guerra iniziata da degli idioti” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Si è espresso anche Mircea Lucescu, allenatore della Dinamo Kiev, sulla Guerra tra Russia e Ucraina iniziata ufficialmente questa mattina. Il tecnico ha commentato al quotidiano turco Fanatik la Situazione di paura che si sta vivendo in queste ore in tutta l’Ucraina. “Mi auguro che questa Guerra iniziata da degli idioti si fermi il prima possibile. Tutte le attività sportive qui in Ucraina sono state sospese, ma io non me ne andrò da Kiev. Non sono un codardo“. Queste le parole dell’ex tecnico di Brescia e Inter. Leggi su rompipallone (Di giovedì 24 febbraio 2022) Si è espresso anche Mircea, allenatore della Dinamo Kiev, sullatra Russia eufficialmente questa mattina. Il tecnico ha commentato al quotidiano turco Fanatik ladi paura che si sta vivendo in queste ore in tutta l’. “Mi auguro che questadasi fermi il prima possibile. Tutte le attività sportive qui insono state sospese, ma io non me ne andrò da Kiev. Non sono un codardo“. Queste le parole dell’ex tecnico di Brescia e Inter.

