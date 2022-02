Advertising

fisco24_info : Saipem: scende sotto quota 1 euro in apertura di Borsa: Titolo lascia sul campo oltre il 9% dopo i preliminari sul… -

Ultime Notizie dalla rete : Saipem scende

Agenzia ANSA

Avvio pesantissimo perin Piazza Affari, nel pieno del tracollo dovuto all'attacco russo in Ucraina. Dopo i preliminari sul 2021 il titolo cede il 9,18% (più del doppio dell'indice di riferimento) a 0,91 euro, ...Nuovo crollo per( - 5,2%): si calcola che le perdite accumulate nel 2021 siano il doppio ... Si sgonfia l'appeal per un risiko: Banco Bpmdel 3,86% in chiusura, Bper - 2,92%. Limita i ...(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Avvio pesantissimo per Saipem in Piazza Affari, nel pieno del tracollo dovuto all'attacco russo in Ucraina. Dopo i preliminari sul 2021 il titolo cede il 9,18% (più del ...I titoli e i temi che potrebbero contribuire ad animare la sessione odierna sui mercati finanziari internazionali.