Revisioni auto 2021 | i dati della spesa per gli italiani

Nel 2021 gli italiani hanno speso 1.028,76 milioni di euro per far revisionare le loro auto nelle officine private autorizzate. Al confronto con il 2020, quando la spesa per le Revisioni era stata di 892,75 milioni, c'è stata una crescita del 15,2%. L'incremento è dovuto al numero particolarmente elevato di Revisioni effettuate, che sono state 14.931.174 nel 2021 contro le appena 13.348.606 eseguite nel 2020, anno che ha risentito fortemente della pandemia e delle limitazioni degli spostamenti durante il lungo periodo di lockdown.

