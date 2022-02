Putin attacca l’Ucraina: è guerra. Esplosioni a Kiev, Odessa, Kharkiv (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il presidente russo è apparso in Tv prima dell’alba annunciando l’inizio dell’operazione militare «a protezione del Donbass. Chi interferisce subirà conseguenze mai viste» Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il presidente russo è apparso in Tv prima dell’alba annunciando l’inizio dell’operazione militare «a protezione del Donbass. Chi interferisce subirà conseguenze mai viste»

Advertising

LaStampa : ?? Putin attacca: è guerra in Ucraina. Esplosioni a Kiev e in altre città. Gli aggiornamenti in diretta qui: - sole24ore : Ucraina, i separatisti accusano Kiev: attacca Luhansk. Appello a Putin - AndreaPira : RT @MilanoFinanza: Putin attacca l'Ucraina e manda l'Asia in rosso. Brent oltre i 100 dollari - MessiPaola : RT @Asiablog_it: ????#RussiaUcraina???? ??#RUSSIA ATTACCA: È #GUERRA?? ??#UCRAINA INVASA ANCHE DALLA BIELORUSSIA ??Bombe russe su obiettivi mili… - MassiMessi78 : RT @Asiablog_it: ????#RussiaUcraina???? ??#RUSSIA ATTACCA: È #GUERRA?? ??#UCRAINA INVASA ANCHE DALLA BIELORUSSIA ??Bombe russe su obiettivi mili… -