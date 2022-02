MotoGP: Bezzecchi e Marini svelano in diretta le Ducati del Team VR46 - News (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sarà il Mooney VR46 Racing Team a chiudere la danza delle presentazioni MotoGP 2022 , andando a svelare la livrea delle Ducati Desmosedici di Luca Marini e Marco Bezzecchi , a partire dalle 12 di ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sarà il MooneyRacinga chiudere la danza delle presentazioni2022 , andando a svelare la livrea delleDesmosedici di Lucae Marco, a partire dalle 12 di ...

Advertising

AntoTs16 : RT @gponedotcom: È arrivato il momento di svelarsi anche per il team VR46 che correrà in MotoGP con Bezzecchi e Marini e in Moto2 con Anton… - AutoAfricTV : RT @gponedotcom: È arrivato il momento di svelarsi anche per il team VR46 che correrà in MotoGP con Bezzecchi e Marini e in Moto2 con Anton… - moto6310 : RT @gponedotcom: È arrivato il momento di svelarsi anche per il team VR46 che correrà in MotoGP con Bezzecchi e Marini e in Moto2 con Anton… - gponedotcom : È arrivato il momento di svelarsi anche per il team VR46 che correrà in MotoGP con Bezzecchi e Marini e in Moto2 co… - sportli26181512 : MotoGP, Mooney VR46 presenta la moto 2022: la diretta streaming: Sono Bezzecchi e Marini i piloti del team di Valen… -