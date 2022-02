Mistero bielorusso | Lukashenko sta aiutando Putin nell’invasione dell’Ucraina?

Leggi su open.online

(Di giovedì 24 febbraio 2022) L’invasioneda parte della Russia è passata anche dalla Bielorussia. La Cnn ha mostrato una serie di video e fotografie che una colonna di veicoli militari ha attraversato il valico di frontiera all’incrocio di Senkivka, in Ucraina, con Veselovka, in Bielorussia. La colonna è stata vista entrare in Ucraina intorno alle 6:48 ora locale. Eppure il dittatoreAleksandr, citato all’agenzia di stampa moscovita Ria Novosti, ha detto che il suo paese non partecipa all’operazione. «Le forze armate della Bielorussia non stanno partecipando all’operazione speciale russa in Ucraina», ha detto il presidente, citato all’agenzia di stampa moscovita Ria Novosti. Ma ha anche aggiunto chelo ha chiamato al telefono per fornirgli un briefing molto dettagliato sulla situazione e che lo scopo ...