L’Ucraina | la Russia e la guerra dei meme

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Quando dalle velate preoccupazioni si è passate a vere e proprie minacce, che hanno poi portato all’escalation culminata in queste ore con l’azione militare russa,ha provato a combattere il nemico alle porte con una strategia di. Ripetuti ormai da mesi. Per il 24 febbraio dalle 10 alle 14 ha invocato addirittura il Twitter Storm. pic.twitter.com/aMGxnGGjIk— Ukraine / ??????? (@Ukraine) January 13, 2022 E se è vero che l’invasione di questi concitati momenti nasce con una sorta di fake news da parte di Vladimir Putin su genocidi in atto nel Donbass, per rendere l’idea di quanto la parte relativa alla comunicazione è fondamentale in questo conflitto si pensi che la stessa Ucraina attraverso i suoi canali ufficiali sta ribadendo a ripetizione che per aiutarla nel conflitto è necessario condividere solo informazioni ...