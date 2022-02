LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: ultimi 25 km, Kurkle in testa con 2? sul gruppo (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 13:14 In testa al gruppo ci sono Bora Hansgrohe e BikeExchange. Presto probabilmente vedremo anche gli altri team. 13:12 Il gruppo deve iniziare a lavorare per lo sprint. Kurkle ha preso 2’30”. Il suo sforzo è stato molto dispendioso ed il gruppo non ha ancora accelerato, ma i chilometri per il traguardo ora sono solo 18. 13:09 Entriamo negli ultimi 20 km. Tra poco la strada girerà verso sinistra e si percorrerà la costa fino ad Al Marjan Island. 13:07 Purtroppo per il ceco mancano ancora 21 km e le squadre che vogliono lo sprint tantissime. Iniziano a lavorare BikeExchange e Groupama. 13:05 Kurkle sta facendo una vera e propria cronometro. In gruppo il ritmo rimane molto blando e il vantaggio sale ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:14 Inalci sono Bora Hansgrohe e BikeExchange. Presto probabilmente vedremo anche gli altri team. 13:12 Ildeve iniziare a lavorare per lo sprint.ha preso 2’30”. Il suo sforzo è stato molto dispendioso ed ilnon ha ancora accelerato, ma i chilometri per il traguardo ora sono solo 18. 13:09 Entriamo negli20 km. Tra poco la strada girerà verso sinistra e si percorrerà la costa fino ad Al Marjan Island. 13:07 Purtroppo per il ceco mancano ancora 21 km e le squadre che vogliono lo sprint tantissime. Iniziano a lavorare BikeExchange e Groupama. 13:05sta facendo una vera e propria cronometro. Inil ritmo rimane molto blando e il vantaggio sale ...

