L’accorato discorso per la pace del presidente ucraino

Pubblichiamo il discorso pronunciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky pronunciato poco prima dell'invasione russa. Ha parlato dei punti di contatto tra Ucraina e Russia, delle differenze tra i due Paesi che non devono diventare il pretesto per un conflitto, e ha invocato il diritto all'autodeterminazione del suo popolo. Vorrei rivolgermi direttamente ai cittadini russi, non come presidente, ma come cittadino dell'Ucraina, e mi rivolgo ai cittadini della Russia come farei con i cittadini dell'Ucraina. Condividiamo un confine di oltre 2.000 chilometri. I vostri soldati sono di stanza lungo tutto il confine, quasi duecentomila soldati e migliaia di veicoli militari. I vostri leader hanno scelto di fare un passo avanti ed entrare nel territorio di un altro Paese. Quel singolo passo potrebbe essere l'inizio di una ...

