Guerra in Ucraina, bel gesto da parte di Napoli e Barcellona: succederà prima della partita

I tifosi partenopei prendono posizione contro la Guerra esponendo uno striscione, che però viene disapprovato dalla UEFA perché a sfondo politico. A sua volta, arriva anche una decisione importante in merito a Napoli-Barcellona e ad annunciarlo è la stessa società campana tramite Twitter. La decisione riguarderebbe la scelta di far scendere in campo i calciatori di entrambe le squadre, prima dell'inizio della partita, con uno striscione con il forte messaggio: "STOP WAR!". Una presa di posizione importante e solidale da parte dei due club. Ecco il tweet: I giocatori della SSC Napoli e del @FCBarcelona, prima dell'inizio della partita, mostreranno uno striscione con la scritta "STOP WAR!".

