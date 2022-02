Genoa-Inter, Inzaghi in conferenza stampa: “Sarà partita delicata” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Inter, match della ventisettesima giornata della Serie A 2021/2022 Domani l’Inter Sarà impegnata nell’ottava giornata del girone di ritorno della Serie A 21/22 contro il Genoa di Alexander Blessin. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha presentato il match in conferenza stampa. Ecco le sue parole. Che partita si aspetta?Troviamo un avversario in salute che nelle ultime quattro partite ha sempre pareggiato giocando un ottimo calcio, intenso. Troveremo una squadra organizzata, che sta lottando per la salvezza. Affronteremo una partita delicata. Può essere la ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Simoneinalla vigilia di, match della ventisettesima giornata della Serie A 2021/2022 Domani l’impegnata nell’ottava giornata del girone di ritorno della Serie A 21/22 contro ildi Alexander Blessin. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Simoneha presentato il match in. Ecco le sue parole. Chesi aspetta?Troviamo un avversario in salute che nelle ultime quattro partite ha sempre pareggiato giocando un ottimo calcio, intenso. Troveremo una squadra organizzata, che sta lottando per la salvezza. Affronteremo una. Può essere la ...

