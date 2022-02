Davide Silvestri attaccato su più fronti in diretta | L’accaduto (VIDEO) (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il gieffino Davide Silvestri attaccato su più fronti: affronta le critiche di Soleil, Nathaly e Lulù Il gieffino Davide Silvestri nel corso della quarantaquattresima puntata del Grande Fratello Vip 6 affronta un confronto in SuperLed. L’attore negli ultimi giorni è stato criticato da Soleil Sorge, Nathaly Caldonazzo ed ha ricevuto un richiamo anche da Lulù Selassié. Il confronto con Soleil L’influencer Soleil ha motivato la nomination dichiarando che Davide per la vittoria del reality farebbe qualsiasi cosa. “Sono sempre stato zitto perchè su tante cose con te non ero d’accordo, davvero per non ferirti”, inoltre prosegue: “In questi giorni quello che mi ha deluso, hai detto che volevi chiudere la tua amicizia con Alex, sono rimasto contento. Io ero felice per te perchè ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il gieffinosu più: affronta le critiche di Soleil, Nathaly e Lulù Il gieffinonel corso della quarantaquattresima puntata del Grande Fratello Vip 6 affronta un confronto in SuperLed. L’attore negli ultimi giorni è stato criticato da Soleil Sorge, Nathaly Caldonazzo ed ha ricevuto un richiamo anche da Lulù Selassié. Il confronto con Soleil L’influencer Soleil ha motivato la nomination dichiarando cheper la vittoria del reality farebbe qualsiasi cosa. “Sono sempre stato zitto perchè su tante cose con te non ero d’accordo, davvero per non ferirti”, inoltre prosegue: “In questi giorni quello che mi ha deluso, hai detto che volevi chiudere la tua amicizia con Alex, sono rimasto contento. Io ero felice per te perchè ...

