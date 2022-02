Andrea Agnelli vola in Francia: riparte l’assalto per un suo vecchio pupillo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Andrea Agnelli è alla ricerca di una Juve sempre più forte e in attacco punta a un grande acquisto da affiancare a Dusan Vlahovic. Quando si è a capo di una corazzata e di una squadra straordinaria come la Juventus è normale cercare sempre il meglio ed è chiaro come Andrea Agnelli abbia sempre voglia di migliorare il proprio organico, tanto è vero che di recente ha deciso di riprendere i contatti con un suo grande pupillo che ora gioca in Francia. Andrea Agnelli Juventus (GettyImages)La Juventus di Andrea Agnelli ha tutta l’intenzione di tornare a essere la squadra regina e dominatrice d’Italia e non è un caso che nel breve periodo a Torino hanno intenzione di tornare più forti che mai. Per farlo però bisogna in ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 24 febbraio 2022)è alla ricerca di una Juve sempre più forte e in attacco punta a un grande acquisto da affiancare a Dusan Vlahovic. Quando si è a capo di una corazzata e di una squadra straordinaria come la Juventus è normale cercare sempre il meglio ed è chiaro comeabbia sempre voglia di migliorare il proprio organico, tanto è vero che di recente ha deciso di riprendere i contatti con un suo grandeche ora gioca inJuventus (GettyImages)La Juventus diha tutta l’intenzione di tornare a essere la squadra regina e dominatrice d’Italia e non è un caso che nel breve periodo a Torino hanno intenzione di tornare più forti che mai. Per farlo però bisogna in ...

