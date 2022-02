Alfonsi | servirà altro impianto per rifiuti organici | oltre a due biodigestori

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma – Unper trattare la frazione organica della raccolta differenziata,ai duedi Cesano e Casal Selce, e soddisfare così il fabbisogno di Roma Capitale (per questo specifico segmento) in vista del raggiungimento dell’obiettivo del 65% di raccolta differenziata.” “L’assessora capitolina ai, Sabrina, parlando nella commissione comunale dedicata al Pnrr ha spiegato che “allo stato attuale i duepotrebbero bastare ma siccome abbiamo l’obiettivo di arrivare almeno al 65% di differenziata al 2026 dobbiamo pensare almeno unancora”. In, Ama ha intenzione, d’accordo col Comune di Fiumicino, di ampliare il propriodi ...