Ucraina: Zanda, 'rafforzare Nato e unità Ue su sanzioni a Russia' (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Le relazioni tra gli Stati non possono che essere regolate dal diritto internazionale e dagli impegni giuridici e politici assunti dalle nazioni. L'integrità territoriale degli Stati è sacra. Prioritariamente e finché c'è il tempo, le controversie internazionali vanno risolte con la diplomazia e con tutti gli strumenti della pace". Così il seNatore del Pd Luigi Zanda, nel suo intervento durante il dibattito sull'informativa del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio sulla crisi Ucraina. "L'Italia è membro della Nato e fondatore dell'Unione Europea. In una vicenda grave come quella dell'Ucraina deve concordare con i suoi alleati tutte le iniziative da assumere. Le sanzioni nei confronti della Russia debbono essere proporzionate alla gravità dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Le relazioni tra gli Stati non possono che essere regolate dal diritto internazionale e dagli impegni giuridici e politici assunti dalle nazioni. L'integrità territoriale degli Stati è sacra. Prioritariamente e finché c'è il tempo, le controversie internazionali vanno risolte con la diplomazia e con tutti gli strumenti della pace". Così il sere del Pd Luigi, nel suo intervento durante il dibattito sull'informativa del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio sulla crisi. "L'Italia è membro dellae fondatore dell'Unione Europea. In una vicenda grave come quella dell'deve concordare con i suoi alleati tutte le iniziative da assumere. Lenei confronti delladebbono essere proporzionate alla gravità dei ...

Ucraina. Silvio Berlusconi a 'disposizione' di Draghi. Da più parti si invoca la sua amicizia con Putin Ancora più esplicito Luigi Zanda: 'Sarebbe importante se Berlusconi unisse con forza la sua voce a ...Putin il ritiro immediato delle truppe russe che da troppo tempo incombono sui confini dell'Ucraina'...

