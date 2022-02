Ucraina, Navalny critica Putin su Twitter: "È un nonno rimbambito, ci trascinerà tutti nel baratro" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) In un lungo thread, il blogger d'opposizione russa lancia un'invettiva dal carcere e fa un paragone con l'invasione sovietica dell'Afghanistan Il politico e blogger d'opposizione Alexey Navalny ha criticato ieri su Twitter la deriva imperialista della Russia. Dopo aver screditato la storia nazionale Ucraina in televisione, infatti, il presidente russo Vladimir Putin ha riconosciuto le repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk … Leggi su it.mashable (Di mercoledì 23 febbraio 2022) In un lungo thread, il blogger d'opposizione russa lancia un'invettiva dal carcere e fa un paragone con l'invasione sovietica dell'Afghanistan Il politico e blogger d'opposizione Alexeyhato ieri sula deriva imperialista della Russia. Dopo aver screditato la storia nazionalein televisione, infatti, il presidente russo Vladimirha riconosciuto le repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk …

