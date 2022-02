“Stefano De Martino dice ‘no’ a Made in Sud per un altro programma” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Stefano De Martino avrebbe detto no alla conduzione di Made in Sud. La notizia la dà TvBlog: il programma, dopo un anno di stop, dovrebbe tornare su RaiDue. A questo punto senza conduttore o meglio, con un nuovo volto. Pare infatti che De Martino, nello stesso periodo della messa in onda del programma comico, voglia partecipare al serale di Amici di Maria De Filippi come giudice. E quindi addio Made in Sud: ‘al cuor non si comanda’ ed è noto che il conduttore è nato artisticamente proprio nello studio Fascino. Il conduttore è ora al comando di Stasera tutto è possibile e al centro del gossip per il suo presunto ritorno con Belen Rodriguez. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022)Deavrebbe detto no alla conduzione diin Sud. La notizia la dà TvBlog: il, dopo un anno di stop, dovrebbe tornare su RaiDue. A questo punto senza conduttore o meglio, con un nuovo volto. Pare infatti che De, nello stesso periodo della messa in onda delcomico, voglia partecipare al serale di Amici di Maria De Filippi come giu. E quindi addioin Sud: ‘al cuor non si comanda’ ed è noto che il conduttore è nato artisticamente proprio nello studio Fascino. Il conduttore è ora al comando di Stasera tutto è possibile e al centro del gossip per il suo presunto ritorno con Belen Rodriguez. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

FQMagazineit : “Stefano De Martino dice ‘no’ a Made in Sud per un altro programma” - browneyes_1805 : RT @valeria_b_: ? tweet di apprezzamento settimanale per Stefano De Martino perché ci sta sempre bene ? #Staseratuttoepossibile https://t.c… - infoitcultura : Amici 2022 serale, Stefano De Martino torna tra i giudici - Silvia050602 : Io non vorrei allarmare nessuno ma pare che Stefano de Martino abbia rinunciato alla conduzione di Made in Sud per… - ParliamoDiNews : Stefano De Martino e la battuta hot su Elettra Lamborghini: come ha definito il suo decollette : Funweek #LOL2 -