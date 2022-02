Spalletti: “Col Barcellona una battaglia. Infortuni, ci sono note positive. Osimhen ha una caratteristica di Maradona” – VIDEO (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Luciano Spalletti parla in conferenza stampa prima di Barcellona-Napoli, il tecnico definisce la sfida una “battaglia“. L’allenatore del Napoli vuole una squadra di combattenti perché “chi non lotta ha perso. Il Barcellona è una squadra che vuole comandare la partita, se non reagiamo fin da subito e facciamo capire le nostre intenzione saremo costretti ad abbassarci. La partita con il Barcellona la vedo come una battaglia dove bisogna conquistare una postazione, o vai lì e spari per farti spazio ed inserirti, oppure ti sparano gli altri e sei fuori“. Secondo Spalletti il Napoli “non deve farsi condizionare dal fatto che stiamo giocando con il Barcellona, ma è normale che saremo un po’ diversi rispetto a quelle che eravamo col Cagliari. In quel match ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lucianoparla in conferenza stampa prima di-Napoli, il tecnico definisce la sfida una ““. L’allenatore del Napoli vuole una squadra di combattenti perché “chi non lotta ha perso. Ilè una squadra che vuole comandare la partita, se non reagiamo fin da subito e facciamo capire le nostre intenzione saremo costretti ad abbassarci. La partita con illa vedo come unadove bisogna conquistare una postazione, o vai lì e spari per farti spazio ed inserirti, oppure ti sparano gli altri e sei fuori“. Secondoil Napoli “non deve farsi condizionare dal fatto che stiamo giocando con il, ma è normale che saremo un po’ diversi rispetto a quelle che eravamo col Cagliari. In quel match ...

Advertising

napolipiucom : Spalletti: 'Col Barcellona una battaglia. Infortuni, ci sono note positive. Osimhen ha una caratteristica di Marado… - anteprima24 : ** #Spalletti: 'Col #Barcellona gara da sogno, saremo come soldati in un videogioco' ** - Ftbnews24 : ?? #Napoli, Spalletti: “Col Barcellona dovremo costruire dal basso. Insigne? Sarà titolare” #Napoli #CagliariNapoli… - DilectisG : RT @napolista: #Spalletti lancia #Insigne: «Lorenzo partirà titolare col #Barcellona, può direzionare il risultato» In conferenza stampa.… - napolista : #Spalletti lancia #Insigne: «Lorenzo partirà titolare col #Barcellona, può direzionare il risultato» In conferenza… -