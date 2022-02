Russia e Ucraina a un passo dalla guerra (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Russia dopo aver ammassato quasi 200mila militari al confine con l'Ucraina ha riconosciuto l'indipendenza delle regioni separatiste dell'Ucraina orientale e colonne militari di Mosca sono ufficialmente entrare in Donbass. Leggi su today (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ladopo aver ammassato quasi 200mila militari al confine con l'ha riconosciuto l'indipendenza delle regioni separatiste dell'orientale e colonne militari di Mosca sono ufficialmente entrare in Donbass.

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitar… - lastknight : Putin: 'Per la Russia l'Ucraina non è solo un vicino, è parte integrale della propria storia' Italiani: ok allora.… - fattoquotidiano : Per capire cosa sta accadendo in #Ucraina e da dove scaturisce il conflitto, occorre osservare non solo la Russia,… - Frances35601317 : RT @fratotolo2: Chi applaude alle #sanzioni contro la #Russia non teme l’aumento dei prezzi e delle bollette. #Ucraina - Marianna9110 : @Agenzia_Ansa E l'Ucraina ha bisogno della NATO per un solo scopo. Inizia una guerra con la Russia. Le mie mani prudono da molto tempo. -