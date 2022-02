‘Osho’ sbarca in tv col volto di Neri Marcoré e diventa un antennista di Centocelle (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il santone ‘de noantri’ Osho in tv diventa Oscio e ha finalmente un volto italiano: è quello di Neri Marcorè, che sbarca in televisione con ‘Il Santone – #lepiùbellefrasidiOscio’ e diventa una serie comedy in dieci puntate da 25 minuti ciascuna prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction e disponibile in esclusiva su RaiPlay dal 25 febbraio. Il fenomeno social più dirompente, comico e amato degli ultimi anni, creato da Federico Palmaroli e seguito da oltre un milione di follower, prende corpo nei panni di Enzo Baroni, un antennista di Centocelle che scompare improvvisamente. Quando torna, diversi mesi dopo, perfino la moglie Teresa (Carlotta Natoli) fatica a riconoscerlo: indossa un mundu indiano, ha la barba lunga e l’aria serafica di un ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il santone ‘de noantri’ Osho in tvOscio e ha finalmente unitaliano: è quello diMarcorè, chein televisione con ‘Il Santone – #lepiùbellefrasidiOscio’ euna serie comedy in dieci puntate da 25 minuti ciascuna prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction e disponibile in esclusiva su RaiPlay dal 25 febbraio. Il fenomeno social più dirompente, comico e amato degli ultimi anni, creato da Federico Palmaroli e seguito da oltre un milione di follower, prende corpo nei panni di Enzo Baroni, undiche scompare improvvisamente. Quando torna, diversi mesi dopo, perfino la moglie Teresa (Carlotta Natoli) fatica a riconoscerlo: indossa un mundu indiano, ha la barba lunga e l’aria serafica di un ...

