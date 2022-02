Juventus, infortuni: dopo McKennie, out anche Alex Sandro e Kaio Jorge (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Continuano le rogne in casa Juventus. dopo la frattura al piede sinistro di McKennie, si ferma anche il numero 12 bianconero, Alex Sandro, per una lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba sinistra, procuratosi nella sfida contro il Villarreal in Champions League. Non c’è due, senza tre: infortunio anche per il brasiliano classe 2002, Kaio Jorge. L’attaccante della Juventus U23 è uscito in barella dal campo del Moccagatta durante la sfida contro la Pro Patria, per un problema al ginocchio. Nelle prossime ore verrà sottoposto ad esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Continuano le rogne in casala frattura al piede sinistro di, si fermail numero 12 bianconero,, per una lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba sinistra, procuratosi nella sfida contro il Villarreal in Champions League. Non c’è due, senza tre:per il brasiliano classe 2002,. L’attaccante dellaU23 è uscito in barella dal campo del Moccagatta durante la sfida contro la Pro Patria, per un problema al ginocchio. Nelle prossime ore verrà sottoposto ad esami strumentali per valutare l’entità dell’o. SportFace.

