In corso le operazioni di sgombero di alloggi occupati abusivamente a Tor Bella Monaca (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sono in corso le operazioni da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, Gruppo Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e VI Gruppo Torri, con la collaborazione di unità della Polizia di Stato, per liberare alcuni alloggi ATER, occupati irregolarmente, in una delle Torri di Tor Bella Monaca, in via Santa Rita da Cascia. I caschi bianchi, diretti dal Vice Comandante Dott. Stefano Napoli, sono impegnati dall’alba di questa mattina a dare esecuzione ai provvedimenti di rilascio, emessi Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica, di diversi alloggi. Al momento sono 16 gli occupanti, di nazionalità straniera e italiana, di cui 4 minori, trovati all’interno di 4 appartenenti su cui sono in corso ... Leggi su forzearmatenews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sono inleda parte della Polizia Locale di Roma Capitale, Gruppo Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e VI Gruppo Torri, con la collaborazione di unità della Polizia di Stato, per liberare alcuniATER,irregolarmente, in una delle Torri di Tor, in via Santa Rita da Cascia. I caschi bianchi, diretti dal Vice Comandante Dott. Stefano Napoli, sono impegnati dall’alba di questa mattina a dare esecuzione ai provvedimenti di rilascio, emessi Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica, di diversi. Al momento sono 16 gli occupanti, di nazionalità straniera e italiana, di cui 4 minori, trovati all’interno di 4 appartenenti su cui sono in...

Roma, sgombero a Tor Bella Monaca nelle case occupate dallo spaccio Sedici gli occupanti abusivi, di nazionalità straniera e italiana di cui 4 minori, trovati all'interno degli appartamenti Ater di via Santa Rita da Cascia ...

