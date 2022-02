Francesco Totti, perché ha il codice fiscale sulla maglietta? (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Francesco Totti proprio ieri sera ha rotto il silenzio sulla sua presunta crisi con la moglie Ilary Blasi e per farlo ha indossato la maglia con il codice fiscale che sul web è diventata una caso. Facciamo un passo indietro per la precisione alla serata di ieri quando dopo una giornata piena di gossip l’ex capitano della Roma è intervenuto sulla sua pagina Instagram con la smentita definitiva sulla rottura con la moglie Ilary Blasi con cui era anche a cena insieme ai loro figli. foto InstagramMa se da una parte le sue parole hanno fatto tirare un sospiro di sollievo, quello che nessuno ha potuto fare a meno di notare è stata la sua felpa che indossava proprio in quel momento con la stampa del suo codice fiscale. Un ... Leggi su chenews (Di mercoledì 23 febbraio 2022)proprio ieri sera ha rotto il silenziosua presunta crisi con la moglie Ilary Blasi e per farlo ha indossato la maglia con ilche sul web è diventata una caso. Facciamo un passo indietro per la precisione alla serata di ieri quando dopo una giornata piena di gossip l’ex capitano della Roma è intervenutosua pagina Instagram con la smentita definitivarottura con la moglie Ilary Blasi con cui era anche a cena insieme ai loro figli. foto InstagramMa se da una parte le sue parole hanno fatto tirare un sospiro di sollievo, quello che nessuno ha potuto fare a meno di notare è stata la sua felpa che indossava proprio in quel momento con la stampa del suo. Un ...

