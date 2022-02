Diaco-De Santis | no a discariche nell’agro a sud di Roma

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)– “Il nostro ‘no’ alleè sempre stato netto e deciso, a maggior ragione in zone come il Parco dell’Appia Antica su cui insiste un vincolo ministeriale di tutela paesaggistica e in territori già in passato penalizzati da scelte amministrative scellerate quali il Municipio IX.” “A proposito del Nono, è surreale come Gualtieri scelga un posto come il Divino Amore per il suo conclave partitico pur sapendo che le decisioni della sua Giunta comporteranno degli scempi ambientali proprio in quel territorio.” “Un’incoerenza di fondo che ci auguriamo non sfoci in un deprecabile sfacelo delle bellezze di un patrimonio naturalistico e ambientale come quello dell’agrono meridionale e in un danno irreversibile per le famigliene che abitano quei luoghi”. Così in un comunicato il vicepresidente della ...