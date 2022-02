A Sharm El Sheikh giornata made in Italy

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Vilardo e Capecchi si aggiudicano i derby con Bellucci e Sorrentino (out anche Galoppini), avanti anche Vincent Ruggeri, Iannaccone, Marco Miceli e Gigante. Vittorie anche per Passaro, Giacalone e De Maio a Monastir.

Dopo la lunga ed estenuante battaglia vinta all'alba contro Brooksby di ieri, Alexander Zverev evidentemente ancora non era riuscito a sbollentare la tensione, e si è lasciato andare a tutto il suo ne ...La notizia più bella della settimana è senz'altro il ritorno alla vittoria, dopo due anni esatti, di Riccardo Bonadio (n.276 ATP), peraltro nella stessa località di Antalya. Per il friulano, che finor ...