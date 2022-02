Advertising

sportli26181512 : Venezia, tifosi del #Genoa sul tetto di un vaporetto: scatta il #Daspo: Al termine del match giocato al Penzo e ter… - Luxgraph : Genoa, tifosi sul tetto di un vaporetto a Venezia: arriva il Daspo - zuma2007 : - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: Genoa, tifosi si arrampicano sul tetto del vaporetto dopo la gara col Venezia: rischiano 2 anni di Daspo - Grifoman1 : RT @Gazzetta_it: Genoa, tifosi a Venezia si arrampicano sul vaporetto: #Daspo in arrivo -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia tifosi

- Al termine del match giocato domenica contro ilallo stadio Penzo, terminato 1 - 1, un gruppo di sostenitori del Genoa , bandiere alla mano ... Per i, immediatamente ...Il Genoa non ha ottenuto il bottino pieno a, nel corso della ventiseiesima giornata della Serie A 2021/2022 , sebbene idel Grifone sembrerebbero essersi ugualmente divertiti. Alcuni sostenitori genoani, infatti, durante il ...VENEZIA - Al termine del match giocato domenica contro il ... poi con l'ordine di scendere dalla copertura del mezzo. Per i tifosi, immediatamente identificati, si prospetta un Daspo di almeno due ...VENEZIA - Un gruppo di tifosi del Genoa, al termine del match di domenica contro il Venezia allo stadio Penzo, si è arrampicato, bandiere alla mano, ed ha camminato sopra il tetto del vaporetto che li ...