Uomini e Donne anticipazioni 22 febbraio: l'affondo di Gemma Galgani nei confronti di Nadia, interviene Tina

Gemma Galgani battibecca spesso con le altre protagoniste del parterre di Uomini e Donne. A parte Ida Platano, la Dama torinese non ha mai stretto, con facilità, dei rapporti d'amicizia nel programma televisivo. Nelle ultime puntate del dating show, Gemma Galgani ha avuto particolarmente a che ridire con Nadia Marsala. La Dama torinese, infatti, aveva messo gli occhi addosso a Massimiliano. Il Cavaliere era appena arrivato nel parterre dal dating show e, subito, Gemma Galgani si è esibita per lui in un ballo sexy. Ma, Massimiliano ha dato il due di picche alla Dama torinese e ha cominciato una lunga frequentazione con Nadia Marsala. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne...

