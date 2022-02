Tpl: Mims finanzierà per intero progetto Skymetro Genova (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Mims finanzierà interamente, con 398 milioni di euro, il progetto della Skymetro della Val Bisagno a Genova. L'annuncio questa mattina dall'assessore alla Mobilità del Comune di Genova Matteo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) Ilinteramente, con 398 milioni di euro, ildelladella Val Bisagno a. L'annuncio questa mattina dall'assessore alla Mobilità del Comune diMatteo ...

TTSItalia : #mobilita. Il dl proroga termini rafforza le misure di sostegno per i diversi settori della mobilità. Per il #tpl… - Autoferro_Ugl : RT @FmMilloch: @mims_gov richiami al ruolo e alla responsabilità @AssTrasporti @AnavBus @agens per il rinnovo del Ccnl del #Tpl scaduto dal… - FmMilloch : @mims_gov richiami al ruolo e alla responsabilità @AssTrasporti @AnavBus @agens per il rinnovo del Ccnl del #Tpl sc… - ferpress : #Como: richiesti al #Mims 6,1 mln per acquisto di #bus elettrici. #green #zeroemissioni #mobilità #trasporti #tpl - - mims_gov : #Mobilità, Ministro #Giovannini, soddisfazione per le misure di sostegno introdotte nel dl proroga termini: “Raffor… -