Supplenze docenti da MAD, ecco avvisi e interpelli aperti (Di martedì 22 febbraio 2022) Sono diversi gli istituti scolastici che ricercano supplenti in varie classi di concorso per coprire le cattedre scoperte. Le Supplenze hanno diversa durata, alcune fino a giugno, altre più brevi con possibilità di proroga. Alle classiche (cioè quelle nelle quali quest'anno si rileva il numero maggiore di disponibilità) classi di concorso A027 Matematica e fisica e A042 Scienze e tecnologie meccaniche si aggiunge questa settimana AA24 Francese scuola secondaria II grado.

