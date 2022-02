Pace Fiscale 2022: decaduto mezzo milione di contribuenti. Le cifre (Di martedì 22 febbraio 2022) Pace Fiscale 2022: si allarga la platea dei contribuenti che non riesce più a tenere il ritmo della sanatoria. Il Governo Draghi si prepara a interventi volti ad evitare il recupero delle cifre attraverso la riscossione ordinaria? Intanto, lievitano i mancati incassi per le casse dello Stato. Sondaggi TP: il 54,3% degli italiani dice no all’entrata dell’Ucraina nella Nato Pace Fiscale 2022: mezzo milione di contribuenti decaduti Pace Fiscale 2022: dopo la moltiplicazione delle rate, è stata di recente tentata la strada delle proroghe (brevi) ma l’iniziativa si è rivelata decisamente poco incisiva. Nel 2020, all’inizio dell’epidemia di ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 22 febbraio 2022): si allarga la platea deiche non riesce più a tenere il ritmo della sanatoria. Il Governo Draghi si prepara a interventi volti ad evitare il recupero delleattraverso la riscossione ordinaria? Intanto, lievitano i mancati incassi per le casse dello Stato. Sondaggi TP: il 54,3% degli italiani dice no all’entrata dell’Ucraina nella Natodidecaduti: dopo la moltiplicazione delle rate, è stata di recente tentata la strada delle proroghe (brevi) ma l’iniziativa si è rivelata decisamente poco incisiva. Nel 2020, all’inizio dell’epidemia di ...

Advertising

infoiteconomia : La pace fiscale con rottamazione ter e saldo e stralcio si trasforma in un clamoroso flop - infoiteconomia : Pace fiscale: salta per metà dei rischiedenti. “Bomba sociale” pronta a scoppiare - wallstreetita : RT @FabrizioDalCol: Pace fiscale: salta per metà dei rischiedenti. Bomba sociale pronta a scoppiare - FabrizioDalCol : Pace fiscale: salta per metà dei rischiedenti. Bomba sociale pronta a scoppiare - lorenzo10469500 : Pace fiscale flop: mancati incassi per 2,4 miliardi - QuiFinanza -