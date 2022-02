Open: Rosato, 'per Conte prima tornaconti elettorali e poi interesse Paese' (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "I 5 Stelle? hanno votato contro il conflitto di attribuzioni di Matteo Renzi sul caso Open per - parola di Giuseppe Conte? - 'difendere i valori del Movimento 5 Stelle'. Peccato in Senato oggi si votasse per difendere i principi della Costituzione. Ancora una volta dimostra di non conoscere le fonti del diritto? e di non avere senso dello Stato. Per lui vengono prima i tornaconti elettorali poi gli interessi del Paese". Così sui social il Presidente di Italia Viva, Ettore Rosato. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "I 5 Stelle? hanno votato contro il conflitto di attribuzioni di Matteo Renzi sul casoper - parola di Giuseppe? - 'difendere i valori del Movimento 5 Stelle'. Peccato in Senato oggi si votasse per difendere i principi della Costituzione. Ancora una volta dimostra di non conoscere le fonti del diritto? e di non avere senso dello Stato. Per lui vengonopoi gli interessi del". Così sui social il Presidente di Italia Viva, Ettore

Advertising

Ettore_Rosato : La Cassazione per la terza volta ha annullato i provvedimenti di sequestro subiti da Marco #Carrai sulla vicenda… - TV7Benevento : Open: Rosato, 'per Conte prima tornaconti elettorali e poi interesse Paese' - - marcoranieri72 : RT @LaVeritaWeb: I fuoriusciti grillini evocano Open: era presente all’approvazione in commissione. - Gabriponte22 : @MariagraziaLeg5 @animaleuropeRMP @Azione_it @CarloCalenda I 5 stelle hanno ricevuto soldi da Philip Morris in camb… - PietroJoser : È solo casuale che British Tobacco, abbia finanziato Open, con oltre 250.000 euro il renziano Rosato, fa il regalo… -