Nanni (Lista Calenda) eletto presidente commissione speciale Giubileo (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma – Dario Nanni (Lista civica Calenda) è stato eletto presidente della commissione speciale Giubileo 2025 nella riunione convocata nella sala delle Bandiere del Campidoglio. Nanni ha raccolto 12 voti su 12 membri della commissione. Mariano Angelucci (Pd) con 7 voti e Simonetta Matone (Lega) con 5 voti sono stati eletti vicepresidenti della commissione Giubileo, il primo con funzioni di vicario. Gli altri componenti della commissione, oltre al presidente Nanni e ai due vicepresidenti, sono Andrea Alemanni, Francesca Barbato, Paolo Ciani, Lorenzo Marinone, Linda Meleo, Daniele Parrucci, Giovanno Quarzo, Giorgio Trabucco e Giovanni ... Leggi su romadailynews (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma – Dariocivica) è statodella2025 nella riunione convocata nella sala delle Bandiere del Campidoglio.ha raccolto 12 voti su 12 membri della. Mariano Angelucci (Pd) con 7 voti e Simonetta Matone (Lega) con 5 voti sono stati eletti vicepresidenti della, il primo con funzioni di vicario. Gli altri componenti della, oltre ale ai due vicepresidenti, sono Andrea Alemanni, Francesca Barbato, Paolo Ciani, Lorenzo Marinone, Linda Meleo, Daniele Parrucci, Giovanno Quarzo, Giorgio Trabucco e Giovanni ...

