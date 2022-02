Internazionali BNL d’Italia 2022, Malagò: “Djokovic presente? Non sarebbe giusto” (Di martedì 22 febbraio 2022) “Djokovic agli Internazionali BNL d’Italia? Non sarebbe assolutamente giusto. Ammesso e non concesso che si faccia la doccia in un camper o che mangi da solo cucinandosi da solo, il messaggio è sbagliatissimo. Se c’è una legge, spiegatemi come diciamo alla gente che lui può e i genitori non possono far fare sport ai figli”. Così Giovani Malagò ha esordito ai microfoni di Rai Tre, in occasione della trasmissione di punta ‘Agorà’, in merito alla possibile partecipazione di Novak Djokovic agli Internazionali BNL d’Italia a Roma. In seguito, il presidente del Coni si è così espresso sulla crescita del movimenti sportivo azzurro, anche in ottica olimpica: “Negli ultimi anni abbiamo vinto tantissime medaglie, per la precisione 383, nelle ... Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) “agliBNL? Nonassolutamente. Ammesso e non concesso che si faccia la doccia in un camper o che mangi da solo cucinandosi da solo, il messaggio è sbagliatissimo. Se c’è una legge, spiegatemi come diciamo alla gente che lui può e i genitori non possono far fare sport ai figli”. Così Giovaniha esordito ai microfoni di Rai Tre, in occasione della trasmissione di punta ‘Agorà’, in merito alla possibile partecipazione di NovakagliBNLa Roma. In seguito, il presidente del Coni si è così espresso sulla crescita del movimenti sportivo azzurro, anche in ottica olimpica: “Negli ultimi anni abbiamo vinto tantissime medaglie, per la precisione 383, nelle ...

