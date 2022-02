Election day, la Camera chiede di accorpare amministrative e referendum. La parola al Viminale (Di martedì 22 febbraio 2022) referendum insieme alle amministrative nell’Election day. A stragrande maggioranza (con 372 sì, 7 contrari e 1 astenuto), la Camera ha approvato un ordine del giorno presentato dalla Lega. Per accorpare il primo turno delle prossime elezioni amministrative e i referendum sulla giustizia. Sul quale il governo si era rimesso all’aula. Il testo, votato nell’ambito dell’esame del Milleproroghe, impegna il governo a valutare l’opportunità. “Prevedere che le elezioni amministrative 2022 e i referendum sulla giustizia si svolgano in una unica tornata“. referendum e amministrative, verso l’Election day “La coincidenza del periodo in cui dovranno essere tenute le consultazioni elettorali e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 febbraio 2022)insieme allenell’day. A stragrande maggioranza (con 372 sì, 7 contrari e 1 astenuto), laha approvato un ordine del giorno presentato dalla Lega. Peril primo turno delle prossime elezionie isulla giustizia. Sul quale il governo si era rimesso all’aula. Il testo, votato nell’ambito dell’esame del Milleproroghe, impegna il governo a valutare l’opportunità. “Prevedere che le elezioni2022 e isulla giustizia si svolgano in una unica tornata“., verso l’day “La coincidenza del periodo in cui dovranno essere tenute le consultazioni elettorali e ...

