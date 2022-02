Crisi Ucraina, Conte: "Guerra sarebbe una tragedia. Ue risponda compatta a mossa Putin" (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 febbraio "La mossa di Putin segna sicuramente un innalzamento del livello critico. Dobbiamo scongiurare una Guerra. Ancor di più dopo due anni di pandemia una Guerra sarebbe una tragedia. L'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 febbraio "Ladisegna sicuramente un innalzamento del livello critico. Dobbiamo scongiurare una. Ancor di più dopo due anni di pandemia unauna. L'...

Advertising

lauraboldrini : Lo scenario peggiore possibile: #Putin ha riconosciuto l’indipendenza del #Donbass, provocando la reazione dell’Ucr… - Agenzia_Ansa : Crisi Ucraina, l'Ue: 'Reagiremo con fermezza, unità e determinazione'. Michel: 'Violati il diritto internazionale e… - MediasetTgcom24 : Crisi ucraina, Di Maio: 'L'Italia condanna la decisione di Putin' #donbass #luigidimaio #ucraina #russia #putin… - rickybassi : RT @GianricoCarof: La pandemia arretra e si diradano i numerosi virologi che si potevano incontrare in bar e taxi. Li sostituiscono espert… - Gordon_original : RT @BonomiAllegra: La crisi ucraina giunge proprio a fagiolo: 1) distogliere l'attenzione dalle restrizioni assurde ancora in vigore per i… -