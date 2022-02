Covivio | nel 2021 27 mld di patrimonio | prospettive di crescita per 2022

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 febbraio 2022) Milano 22 feb. (Adnkronos) -ha raggiunto nelundi 26,7 miliardi di euro (di cui 17,7 miliardi di pertinenza del Gruppo) di asset in Europa, indi 1 miliardo rispetto al 2020. L'incremento a perimetro costante è del 4% e - sottolinea una nota del Gruppo - è "trainato dagli immobili residenziali in Germania e dagli sviluppi di immobili a uso ufficio". "Successo della pipeline di sviluppo, anno record per la commercializzazione di immobili a uso ufficio, fortedei valori e dei canoni nel settore residenziale tedesco, ripresa epositive per gli hotel:registra risultati positivi sull'intero fronte delle sue attività", commenta l'ad diChristophe Kullmann, sottolineando che "oltre alla ...