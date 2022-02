Conte cita Corvino | Puoi sbagliare moglie ma non l' attaccante

(Di martedì 22 febbraio 2022) Il tecnico del Tottenham, Antonio, nella conferenza di presentazione del match contro il Burnley, ha risposto così sull'importanza di avere Kane e un portiere come Lloris in squadra

Il tecnico del Tottenham, Antonio, nella conferenza di presentazione del match contro il Burnley, ha risposto così sull'importanza di avere Kane e un portiere come Lloris in squadraApollo Creed nella veste di coach del famoso pugile interpretato da Silvester Stallone : "Non ... questo lavoro lo abbiamo portato avanti insieme ai nostri alleati, con Il M5s nel governoII ...Merito di Antonio Conte, grande amico del manager salentino. In occasione della conferenza stampa di presentazione del match di Premier League di domani sera tra il Tottenham allenato dal tecnico ...Nel mondo del calcio, saper costruire una squadra è una prerogativa per puntare agli obiettivi prefissati. Lo sa bene Antonio Conte, allenatore del Tottenham. Lezione, questa, appresa da un uomo come ...