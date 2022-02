Cagliari-Napoli, CorSport e Gazzetta concordano: non c’è rigore, Mario Rui subisce fallo da Altare (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Corriere dello Sport e la Gazzetta concordano: Sozza non ha sbagliato in Cagliari-Napoli, nessun rigore per la squadra di Mazzarri. Il Corriere dello Sport scrive: “Il Napoli vorrebbe un rigore per un mani non si sa bene se di Altare o Dalbert, giusto far proseguire. Lo reclama anche Mazzarri, semmai il fallo lo commette Altare su Mario Rui”. E ancora: “Altare e Dalbert vanno entrambi su un pallone che il Napoli vorrebbe deviato di mano. In realtà – anche per come schizza via – la deviazione arriva con la spalla destra di Altare più che con la mano destra di Dalbert che, fra l’altro, è poggiata sul compagno nel tentativo di… difendersi dal contatto ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Corriere dello Sport e la: Sozza non ha sbagliato in, nessunper la squadra di Mazzarri. Il Corriere dello Sport scrive: “Ilvorrebbe unper un mani non si sa bene se dio Dalbert, giusto far proseguire. Lo reclama anche Mazzarri, semmai illo commettesuRui”. E ancora: “e Dalbert vanno entrambi su un pallone che ilvorrebbe deviato di mano. In realtà – anche per come schizza via – la deviazione arriva con la spalla destra dipiù che con la mano destra di Dalbert che, fra l’altro, è poggiata sul compagno nel tentativo di… difendersi dal contatto ...

Advertising

sscnapoli : In occasione della “Giornata internazionale della lingua madre” indetta dall’UNESCO, abbiamo deciso di celebrare la… - MCriscitiello : Guerriglia a Cagliari post Cagliari Napoli live Sportitalia @tvdellosport - IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - napolista : #CagliariNapoli, CorSport e Gazzetta concordano: non c’è rigore, Mario Rui subisce fallo da Altare Il Napoli ha re… - SianJuga : RT @sscnapoli: In occasione della “Giornata internazionale della lingua madre” indetta dall’UNESCO, abbiamo deciso di celebrare la meravigl… -