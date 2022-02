Buon compleanno Antonio Moscatello | Antonio Razzi | Elia Giora…

(Di martedì 22 febbraio 2022) …Luca Marchegiani, Giuliano Montaldo, Raniero La Valle, Bachisio Bandinu, Maurizio Blondet, Mago Forest, Maurizio de Angelis, Gianni Ippoliti,Catania,Marano, Simona Tagli, Joaquin Cortès… Oggi 22 febbraio compiono gli anni:, giornalista, scrittore;Giora, esploratore; Giuliano Montaldo, regista, sceneggiatore; Raniero La Valle, giornalista, politico; Silvano Ciampi, ex ciclista; Giuseppe Rossicone, scultore, ceramista; Ferruccio Alessandri, fumettista; Alfonso Pontrandolfi, politico; Bachisio Bandinu, antropologo, giornalista, scrittore; Arnaldo Mazzanti, scultore, pittore. Inoltre, festeggiano il: Giovanni Frau, linguista; Maurizio Blondet, giornalista, scrittore; Bernardino Busi, ...

Advertising

Azzurri : ?? Buon compleanno al Campione d'Europa ?? Ciro #Immobile che festeggia 3??2?? anni ?? 54 presenze e 15 gol in… - teatrolafenice : ?? Buon compleanno al Maestro Riccardo Chailly, cui e doverosamente abbiamo insignito nel 2019 il riconoscimento 'Un… - LiveNationIT : Buon compleanno al nostro @TizianoFerro! I preparativi per la grande festa negli Stadi dell’anno prossimo sono già… - FlithyPossum : RT @StardepTw: Buon Compleanno @Aer0Zer0Ri2k - desueto : @fr_brennan @MySoCalledNinja Buon compleanno Fred! -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno

Ubitennis

Mercoledì 23 febbraio (anteprima giovani) e giovedì 24 febbraio, in occasione dell'inaugurazione del calendario del(non)Rossini, due 'Settimane Rossiniane' che fino al 6 marzo ...Tanti affettuosi auguri dida parte mia e di tutta la comunità canosina che ti ringrazia per aver contribuito con il sorriso alla formazione di centinaia di ragazzi, oggi divenuti ...Compie trentotto anni Andreas, tra i tennisti più longevi del circuito ATP e uno dei migliori italiani degli ultimi vent'anni ...Una torta di compleanno molto golosa per la figlia di Antonella Clerici. Maelle festeggia con la torta MCDonald's ...